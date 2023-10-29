Панарин в безумной форме! Продлил рекордную серию и стал лучшим в НХЛ среди россиян

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает сложнейший пятиматчевый выезд по Западной конференции НХЛ. В течение 10 дней команде Питера Лавиолетта предстояло провести пять подряд гостевых матчей, и начало этого выезда сложилось для «синерубашечников» просто превосходно: американская команда последовательно нанесла поражения «Сиэтл Кракен» (4:1), «Калгари Флэймз» (3:1) и «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). Четвёртой точкой в затяжном путешествии «Парней с Бродвея» стал Ванкувер.

Не прошло и десяти минут с начала встречи, как счёт в матче уже был открыт – сработало большинство «Рейнджерс». Находящийся на старте сезона в потрясающей форме российский нападающий Артемий Панарин нанёс прицельный бросок в формате «пять на три» и прошил Кейси Десмита. 31-летний россиянин продлил результативную серию со старта сезона до восьми матчей, что является его рекордом в НХЛ по продолжительности отрезка с набранными очками на старте чемпионата. Никогда ранее Панарин настолько ярко и стабильно не выглядел на старте сезона НХЛ.

Да и вообще Панарин повторил рекорд клуба в XXI веке по продолжительности результативной серии со старта сезона — в сезоне-2009/2010 Мариан Габорик также набирал очки в восьми играх подряд. Рекорд клуба за всю историю принадлежит Роду Жильберу (очки в 14 подряд играх со старта сезона-1972/1973).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующий гол в матче был забит только в конце второго периода, когда своим удачным большинством ответил «Ванкувер». Экс-нападающий «Рейнджерс» Джей Ти Миллер в очередной раз поразил ворота бывшей команды, удачно подправив шайбу с пятака после броска Филипа Гронека. Как выяснилось позже, не самые насыщенные два первых периода в матче были лишь прелюдией для того концерта, который начался в заключительной двадцатиминутке.

Основное действие начало разворачиваться на площадке в тот момент, когда ещё один бывший нападающий «Рейнджерс» Филлип Ди Джузеппе рассёк лицо Мике Зибанеджаду и получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. «Рейнджерс» была предоставлена прекрасная возможность фактически решить исход матча, но вместо этого «синерубашечники» осложнили себе жизнь. Серия небрежностей при игре в первом большинстве привела к контратаке «Ванкувера», которую точным броском с близкого расстояния завершил защитник Тайлер Майерс.

Пропустив обидный гол, «Рейнджерс» угодили в психологический нокдаун и на протяжении следующей минуты даже не могли забраться в зону соперника в продолжающемся большинстве. В этот момент у гостей не получалось практически ничего, но всё изменила ошибка хозяев на смене. Перестаравшись в желании надёжно сыграть в меньшинстве, «Кэнакс» нарушили численный состав, получили ещё одно удаление и остались втроём.

На сей раз гости намного рачительнее отнеслись к полученному шансу и использовали его сполна. Сначала Панарин идеальной разрезающей передачей вложил шайбу в клюшку Адама Фокса, и тот в касание с пятака переправил игровой снаряд в цель. Панарин набрал 12-е очко в нынешнем сезоне и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян, превзойдя показатель Никиты Кучерова (11). Оба игрока провели по восемь матчей, поэтому сравнение абсолютно корректно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После заброшенной шайбы Лавиолетт оставил своих главных звёзд на льду, и те оперативно реализовали ещё одно большинство – первый гол в сезоне забил Мика Зибанеджад. Но «Ванкувер» не растерялся и уже при игре в равных составах перевёл игру в овертайм благодаря точному попаданию Карсона Суси.

Дополнительный отрезок стал настоящим украшением этой встречи. В его начале намного ближе к победе были хозяева. Российский нападающий Андрей Кузьменко в роскошном стиле один в один обыграл Винсента Трочека и дважды мог завершать матч в пользу «Кэнакс», но броски соотечественника в упор потащил Игорь Шестёркин. Гол Кузьменко мог стать красивейшей точкой в матче, но Игорь был категорически против такого развития событий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Спустя смену Кузьменко снова мог приносить победу «Кэнакс», но Андрей не реализовал выход один на один. Теперь броску россиянина просто не хватило точности: изо всех пытаясь запустить шайбу мимо Шестёркина, россиянин перестарался и не попал даже в створ ворот. Расплатой за упущенные шансы стали резкая контратака «Рейнджерс» и точный бросок от К’Андре Миллера. «Синерубашечники» одержали четвёртую подряд победу на труднейшем выезде и в хорошем настроении перемещаются дальше в Виннипег, где послезавтра их ждёт завершение уже невероятно удачной поездки по Западу НХЛ.