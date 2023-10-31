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«Аризона» разгромила «Чикаго» со счётом 8:1

«Аризона» разгромила «Чикаго» со счётом 8:1
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Сегодня, 31 октября, «Аризона Койотс» на своей площадке обыграла «Чикаго Блэкхоукс». Встреча на «Хила Ривер-Арене» завершилась со счётом 8:1 (3:1, 4:0, 1:0).

В составе «Аризоны» заброшенной шайбой отметились Джош Браун, Шон Дурзи, Лиам О’Брайен, а также дублю на счету Джека Макбэйна и хет-трик у Майкла Карконе.

За «Чикаго» единственным голом отличился канадский нападающий Коннор Бедард.

После восьми матчей «Аризона» занимает 9 место в Западной конференции с восемью очками. «Чикаго» расположилось на 13 месте, набрав шесть очков в девяти матчах.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Чикаго» встретится с «Флорида Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
8 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Корчински, Джонс) – 00:28     1:1 Карконе (Кули, Дурзи) – 02:23     2:1 Браун (Макбэйн, О'Брайен) – 13:53     3:1 Карконе (Круз, Бьюгстад) – 15:55 (pp)     4:1 Карконе – 25:00     5:1 Макбэйн (Керфут, О'Брайен) – 26:38     6:1 Дурзи (Карконе, Бойд) – 31:18     7:1 О'Брайен – 35:26     8:1 Макбэйн (Керфут) – 50:37    
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