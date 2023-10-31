«Аризона» разгромила «Чикаго» со счётом 8:1

Сегодня, 31 октября, «Аризона Койотс» на своей площадке обыграла «Чикаго Блэкхоукс». Встреча на «Хила Ривер-Арене» завершилась со счётом 8:1 (3:1, 4:0, 1:0).

В составе «Аризоны» заброшенной шайбой отметились Джош Браун, Шон Дурзи, Лиам О’Брайен, а также дублю на счету Джека Макбэйна и хет-трик у Майкла Карконе.

За «Чикаго» единственным голом отличился канадский нападающий Коннор Бедард.

После восьми матчей «Аризона» занимает 9 место в Западной конференции с восемью очками. «Чикаго» расположилось на 13 месте, набрав шесть очков в девяти матчах.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Чикаго» встретится с «Флорида Пантерз».