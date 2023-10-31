«Обезумел». Хоккеиста, нанёсшего смертельную травму экс-игроку НХЛ, подвергли травле

The Telegraph сообщил о травле хоккеиста британского клуба «Шеффилд Стилерз» Мэтта Петгрейва, который в результате несчастного случая порезал горло нападающему «Ноттингем Пантерз» Адаму Джонсону коньком во время матча. Экс-игрока «Питтсбург Пингвинз» отвезли в больницу, но не сумели спасти.

«Хоккеист, который случайно убил соперника лезвием конька, уже столкнулся с оскорбительными сообщениями в интернете по поводу этого несчастного случая.

Мэтта Петгрейва описывали как «абсолютно обезумевшего», когда товарищи по команде и другие деятели спорта утешали его в связи со смертью Адама Джонсона.

Игроку «Ноттингем Пантерз» перерезал горло поднятый левый конёк Петгрейва после того, как соперник из «Шеффилд Стилерз» потерял равновесие во время предыдущего столкновения. Позже выяснилось, что вторая половинка Джонсона, имя которой сразу не назвали, выбежала на лёд в Шеффилде, чтобы помолиться за него, поскольку матч был прерван на 35-й минуте.

В воскресенье у временного святилища в Ноттингеме отдавали дань памяти, оставляя цветы, искренние послания и джерси с номером 47, под которым выступал игрок.

Среди скорбящих была болельщица Тина Тейлор, которая сказала: «Это был один случай на миллион, и он, вероятно, никогда больше не повторится. Это был несчастный случай». Она заявила, что Петгрейв «получал в интернете гнусные сообщения» от «бессердечных троллей».

Она также сказала: «Он совершенно обезумел из-за смерти противника, но это была трагическая случайность, и он не виноват. Ужасная травля должна прекратиться».

Другие хоккейные фанаты также сообщили о том, что видели оскорбления в интернете, один из них опубликовал сообщение: «После просмотра вчерашнего видео я не уверен, как кто-то может сказать, что Мэтт Петгрейв намеревался травмировать Адама Джонсона. Оскорбления, которые я наблюдаю по отношению к Мэтту, отвратительны».

Кевин Мур, помощник тренера «Ноттингема», сопровождал игроков и партнёров и поблагодарил болельщиков, собравшихся на базе клуба на «Моторпойнт Арене» в Ноттингеме. Мур сказал собравшимся, что они «действительно благодарны за всю проявленную любовь и поддержку».

Он поклялся: «Со временем мы исцелимся, мы сделаем это вместе. Мы собираемся быть сильными и продолжим в том же духе, и вы, ребята, будете гордиться нами. Мы ценим, что вы пришли сюда сегодня, и благодарим вас за всю вашу поддержку».

Фанатка «Пантерз» Хейзел Вудс, ставшая свидетельницей трагедии и пришедшая со своим мужем Марком, чтобы отдать дань уважения, сказала: «То, что произошло, было ужасно, и я не могу выбросить этот образ из головы. Это похоже на плохой сон, от которого я не могу проснуться… Наши сердца сочувствуют его семье, друзьям и товарищам по команде. Я не могу представить, что они чувствуют. Мы чувствуем себя совершенно оцепеневшими. Это был ужасный несчастный случай, совершенно трагический, и никто не был виноват», — говорится в сообщении.