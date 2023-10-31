Хоккеисты «Питтсбурга» почтили память погибшего Адама Джонсона перед матчем с «Анахаймом»

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:4) почтили память бывшего нападающего команды Адама Джонсона. 28 октября форвард получил серьёзную травму в матче чемпионата Великобритании — ему порезали горло коньком. Джонсона экстренно доставили в больницу, однако 29-летний хоккеист скончался.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кроме того, игроки «пингвинов» вышли на матч со специальными наклейками на шлемах в память Джонсона.

Фото: Соцсети Х (ранее Twitter) «Питтсбург Пингвинз»

Фото: Соцсети Х (ранее Twitter) «Питтсбург Пингвинз»

Напомним, ранее состоялась очередная встреча регулярки НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Матч прошёл в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершился победой «уток» со счётом 4:3.

В матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.