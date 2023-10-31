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Брэд Маршан вышел на пятое место в истории «Бостона» по очкам с учётом плей-офф

Брэд Маршан вышел на пятое место в истории «Бостона» по очкам с учётом плей-офф
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Капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Райнхарт, Миккола) – 06:13     0:2 Райнхарт (Барков) – 15:08     1:2 Маршан (Дебраск, Койл) – 23:38     2:2 Макэвой (Пастрняк, Заха) – 47:20     3:2 Заха – 63:36    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), нападающий набрал 999-е очко в карьере с учётом плей-офф. Маршан вышел на единоличное пятое место в истории «Бостона», обойдя Рика Миддлтона (998). Больше 35-летнего канадца очков за «Брюинз» набрали Фил Эспозито (1114), Патрис Бержерон (1168), Джонни Буцик (1439) и Рэй Бурк (1667).

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

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