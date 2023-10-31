Брэд Маршан вышел на пятое место в истории «Бостона» по очкам с учётом плей-офф

Капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), нападающий набрал 999-е очко в карьере с учётом плей-офф. Маршан вышел на единоличное пятое место в истории «Бостона», обойдя Рика Миддлтона (998). Больше 35-летнего канадца очков за «Брюинз» набрали Фил Эспозито (1114), Патрис Бержерон (1168), Джонни Буцик (1439) и Рэй Бурк (1667).

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.