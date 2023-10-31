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«ИИХФ играется, а мы реагируем». Кожевников — о возможном допуске России на ОИ-2026

«ИИХФ играется, а мы реагируем». Кожевников — о возможном допуске России на ОИ-2026
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о возможном допуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

«Сегодня они говорят одно, завтра — другое, каждый день меняют правила. Что эту болтовню слушать? Они играются, а мы реагируем. Когда официальное письмо пришлют, что мы можем участвовать в международных соревнованиях, тогда я в это поверю и тогда будем это обсуждать. Пока верить им нельзя.

Да, команде придётся готовиться за короткое время, но ничего. Мы соберёмся в любое время и поедем. В сборную будут отобраны лучшие игроки. У нас все настоящие мужики, справятся», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ситуация с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова может изменить ситуацию с допуском сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

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