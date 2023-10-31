Тардиф: дело Федотова может изменить ситуацию с допуском России на Олимпийские игры — 2026

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ситуация с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова может изменить ситуацию с допуском сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года.

«Решение по допуску сборной России до Олимпийских игр 2026 года и до международных соревнований в сезоне-2024/2025 будет принято не позднее марта 2024 года. Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова, может изменить ситуацию», — сказал Тардиф в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, сегодня на сайте ИИХФ появилась информация, согласно которой сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года.