«Бостон Брюинз» не подпишет контракт с Патриком Кейном — Boston Hockey Now

Журналист Джимми Мёрфи в статье на сайте Boston Hockey Now привёл информацию источника о том, что нападающий Патрик Кейн не подпишет контракт с «Бостон Брюинз».

«Не ожидайте, что «Бостон» подпишет Патрика Кейна. Во-первых, у них нет достаточной суммы денег, чтобы это осуществить, даже если мы говорим о годовом контракте на $ 3 млн. У них также много вингеров, и им придётся убрать одного из них. Это легче сказать, чем сделать сейчас.

Если сам Кейн скажет, что очень хочет в «Бостон», то генменеджер Дон Суини попытается прибегнуть к какой-то магии, чтобы это произошло, однако я не верю и не вижу этого», — приводит слова источника Мёрфи.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.