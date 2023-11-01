37-летний американский нападающий Пол Штястны объявил о завершении профессиональной карьеры. Последней командой для него стала «Каролина Харрикейнз».

Пол, младший брат Яна, выступавший за ЦСКА, был выбран на драфте НХЛ-2005 под 44-м номером «Колорадо Эвеланш». Там же он и провёл последующие восемь лет, помимо небольшого визита в немецкий клуб «Ред Булл Мюнхен» во время локаута сезона-2012/2013.

Затем он провёл четыре года в «Сент-Луис Блюз», потом неполный сезон за «Виннипег Джетс», куда вернулся в 2020 году после двухлетнего пребывания в составе «Вегас Голден Найтс». Всего в НХЛ Штястны провёл 1145 матчей.

На международной карьере он смог выиграть серебро Олимпиады в Ванкувере 2010 года, а также бронзу чемпионата мира 2013 года.