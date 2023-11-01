Передачи Михеева и Кузьменко помогли «Ванкуверу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Сегодня, 1 ноября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер, а также хет-триком отметился Элиас Петтерссон. На счету российских нападающих Ильи Михеева и Андрея Кузьменко по голевой передаче.

За «Нэшвилл» голами отличились Колтон Сиссонс и Данте Фаббро.

После девяти матчей «Ванкувер» занимает второе место в Западной конференции с 13 очками. «Нэшвилл» расположился на девятой строчке, набрав восемь очков в девяти матчах.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Нэшвилл» сыграет с «Сиэтл Краке».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь