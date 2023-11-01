Бывший защитник «Вашингтона» рассказал, каково блокировать броски Овечкина

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал о совместных тренировках с Александром Овечкиным в составе «Вашингтона».

«Приходилось ли на тренировках блокировать броски Овечкина? Да, во время чемпионского плей-офф я не играл, был седьмым защитником вне заявки, и на тренировках занимался в меньшинстве. Я обычно играл против Ови, пытался рано блокировать его броски, он это ценил, и я надеюсь, что помог ему отправить в сетку несколько лишних шайб. Это было частью моей роли, помогать парням быть готовыми к игре, и я старался помогать так, оказываясь на пути передачи и блокируя броски.

Конечно, некоторые из них были весьма болезненными, особенно если шайба попадала в ногу. Но, знаете, в конечном счёте это стоило того. Я делал себя лучшим игроком, когда учился правильно блокировать броски, как правильно стать на пути шайбы: заниматься с этими парнями на тренировках было важной частью моего пребывания в команде, каждый день я мог заниматься с некоторым из лучших игроков мира, учиться у них, развивать свою игру и становиться лучше как хоккеист», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:00 мск.