Бывший защитник «Вашингтона» рассказал о том, каким капитаном является Овечкин

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал, каким капитаном является Александр Овечкин. Игрок обороны выступал вместе с россиянином за «Вашингтон». В 2018 году в составе «Кэпиталз» Боуи стал обладателем Кубка Стэнли.

«Овечкин как капитан выдаёт речи или подаёт пример? Скорее второе, но когда надо что-то сказать, то обязательно скажет. Он всегда позитивен, всегда хочет побеждать, заряжен на игру — и это те качества, которые заставляют следовать за ним. Овечкин — прекрасный пример для того, чтобы ему следовать», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: