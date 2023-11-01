Даллман: мне сказали, что русский газ меняет сознание. Я сразу – окей, я в деле

Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как впервые столкнулся с ксенонотерапией — терапевтической ингаляции смеси благородного (инертного) газа ксенона с кислородом.

«С ним меня познакомили уже в Санкт-Петербурге. А первые четыре года я о нём даже не слышал. Мы о нём никогда не говорили, а просто напивались. СКА – это вообще другой уровень! Док всем раздавал таблетки – это перед тренировкой выпить, это – перед матчем, а это – после матча. Когда я приехал в Петербург, Патрик Торесен и Тони Мортенсен говорят – приехали ребята с газом! Недели две прошло с начала сезона, я думаю – что за ребята с газом? А они говорят – ты должен попробовать этот газ, эта штука меняет сознание. Я сразу – окей, я в деле!

Мне сказали, что на него надо записаться. После тренировки первый прибежал, записался, мне пытаются объяснить, что происходит. Подходит Тони Мортенсен и рассказывает, что в прошлом году у них был один швед (Речь, очевидно, о Маттиасе Вейнхандле. – Прим. «Чемпионата»), который с этого газа словил приступ паники, очень испугался. Потому что нельзя было вставать, а он встал – вырывал провода из этой штуки, упал, всё снёс.

Была специальная комната, где доктора проводили эту процедуру. Ложишься на стол, тебя подключают к аппарату с большим чёрным шариком, вставляешь в рот специальный мундштук и вдыхаешь. И начинается – вух-вух, тела не чувствуешь, но всё слышишь, как будто плывёшь по галактике. Я начинаю потеть, спрашиваю – что происходит? Газ останавливают, просят меня показать большой палец, если всё в порядке, или палец вниз, если что-то не так.

Потом надо посидеть минут 15, успокоиться. Я прихожу в себя, но чувствую себя настолько легко, как будто плыву! Мне сказали, что такие ощущения будут до конца дня. Я иду в душ, одеваюсь, обедаю, потом приходит док с голубой пачкой таблеток, эквивалентом «Виагры», только не таким сильным. Говорит – это тоже прими. Сверху на газ, и завтра ты будешь лучшим игроком на льду! Ну я принял и весь день и весь вечер – ух!

Прихожу на арену, там, как всегда, таблетки. Но ребят проверяли, так что, видимо, всё легально. Эти ребята – СКА – просто на другом уровне! Персонал, ресурсы, которые у них есть, мы просто летали! Я не понимаю, как нас вообще в том году кто-то обыгрывал. Ковальчук и все остальные это делали, и мы были просто непобедимыми», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.