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НХЛ назвала тройку лучших игроков октября

НХЛ назвала тройку лучших игроков октября
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Национальная хоккейная лига на своём сайте представила тройку лучших игроков октября.

Первой звездой месяца признан центрфорвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. В восьми матчах форвард забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. Хьюз лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.

На второй строчке — нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. В девяти матчах шведский форвард забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В списке лучших бомбардиров лиги Петтерссон находится на втором месте.

Замыкает тройку лучших нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Чешский форвард делит первое место по показателю полезности «+9». В девяти встречах Давид забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.

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