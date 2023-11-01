Нападающий «Трактора»Ткачёв: мы начали выигрывать, и это стало сплачивать команду

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв подвёл итог победного матча с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

«Соперники от своего стиля не отходили. Были небольшие изменения в том, что они пошли активно двумя игроками, старались садиться на наших защитников. Очень много бросков заблокировали, самоотверженно играли — в том числе в меньшинстве, несмотря на два наших гола.

Мы начали выигрывать, и это стало сплачивать команду. Когда есть победы, есть уверенность и хорошее настроение. Стараемся сохранить всё то хорошее, что мы сейчас делаем, меньше ошибаться и дальше прогрессировать», — приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.

В следующей игре команды вновь встретятся в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 3 ноября.