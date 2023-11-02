Бабаев: Панарин — хоккеист, который делает себя сам, Лавиолеттом его не напугаешь

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру нападающего системы «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова и форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Можно ли сказать, что Воронков ворвался в НХЛ и выгрыз себе место в основе, как ранее это сделал в КХЛ? Выгрызает – да, ворвался – пока ещё нет. Ему ещё предстоит большой путь. И, конечно, всем русским ребятам там желаю успеха. Дима готовился к сезону у меня в тренировочном лагере, дальше уже поехал в Америку. Но мы же понимаем, что в любой момент его могут отправить в АХЛ. Сможет ли он там выдержать или поедет обратно в Россию? Думаю, сто процентов «Коламбус» будет его отправлять туда-сюда, и это уже будет от характера Воронкова зависеть. Если ему что-то не подойдёт и он вернётся в КХЛ, я бы его тоже не осуждал. Если закрепится в НХЛ – красавчик. Пока дифирамбы петь рано – это точно. Он себе аккуратно шаг за шагом будет выгрызать место.

Чем можно объяснить такую результативную игру Панарина? Панарин – это хоккеист, который делает себя сам. У него своя психология, он сам себя настраивает. Если тренер ему не мешает и создаёт комфортные условия, то он раскрывается максимально. Он работал и с Тортореллой, Лавиолеттом его не напугаешь. Думаю, они поговорили, нашли какой-то компромисс, и мы видим, как у парня пришло это вдохновение. Панарин – это человек вдохновения. Если он кайфует от игры, получает удовольствие, то оставляет всё на льду. Он неравнодушный, поэтому очень рад за него, что у него хороший результат. Надеюсь, продержится долго, но, опять же, это будет зависеть от того, не придушит ли его тренер. А так понятно, что Панарин – это звезда, давно зарекомендовавший себя игрок», — сказал Бабаев в интервью Metaratings.ru.

Панарин в первых девяти играх регулярного сезона-2023/2024 НХЛ набрал 15 (5+10) очков. Больше, чем Панарин, в нынешнем сезоне набрали только Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз» (18 очков) и Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс» (16).