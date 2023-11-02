Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко: обязанность Панарина — тащить «Рейнджерс» на себе

Терещенко: обязанность Панарина — тащить «Рейнджерс» на себе
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о задачах российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в клубе.

«Конечно, все знают, что Артемий большой талант. Ему же не просто так дали такой контракт. Это его работа, обязанность — тащить «Рейнджерс» на себе. Думаю, в этом сезоне они способны превзойти прошлогодний результат», — приводят слова Терещенко «Известия».

Панарин в первых девяти играх регулярного сезона-2023/2024 НХЛ набрал 15 (5+10) очков. Больше, чем Панарин, в нынешнем сезоне набрали только Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз» (18 очков) и Элиас Петтерссон из «Ванкувер Кэнакс» (16). Панарин набрал 92 очка в прошлом сезоне, 96 – в позапрошлом, 95 – в сезоне-2020/2021.

Материалы по теме
«Это уникальный игрок». Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Артемия Панарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android