В «Барысе» рассказали о сроках возвращения Райли Барбера

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев после победы над «Автомобилистом» (3:2 Б) рассказал о сроках одного из лидеров команды нападающего Райли Барбера.

«Когда вернётся Барбер? Думаю, дней через пять шесть. У него сотрясение, дней десять точно, неделя уже прошла. Там и другие ребята должны быть, тот же Старченко через две недели, Данияр, ждём их», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Райли Барбер провёл 23 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.



В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Барыс» отправится в гости к «Ак Барсу». Обе игры состоятся 4 ноября.