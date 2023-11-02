Ротенберг: на Бардакове было чистейшее удаление! Сила в правде, народ не обманешь!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) прокомментировал 32 минуты штрафа нападающего армейцев Захара Бардакова за оскорбление судей.

«Игра есть. Будем так работать – результат придёт. У нас вратарь Серебряков вернулся после травмы, тяжёлая для него игра была. Но это только делает нас сильнее. Ребята прорвали уже, начали забивать «6 на 5», когда вытаскивали игру. А Бардаков почему завёлся? Потому что там было чистое удаление на нём, чистейшее! Такие вещи недопустимы в хоккее. Нужно честно играть, сила в правде! Будем работать. Народ всё видит, народ не обманешь!», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

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