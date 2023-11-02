Ротенберг: Бардаков по жизни прав, у него друг на грани смерти. Как ему реагировать?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) подробно рассказал об удалении до конца матча нападающего армейцев Захара Бардакова за оскорбление судей. Напомним, форвард получил 32 минуты штрафа.

«Бардаков в концовке матча по жизни был прав, просто он уже сгорел, когда увидел лицо в крови у Зинченко. Это тяжело, когда ты заходишь в раздевалку, а у тебя партнёр сидит весь в крови. Все прекрасно понимают, что если бы он попал в висок, то мы бы с вами по-другому уже разговаривали. Бардакову было морально тяжело, Зинченко его друг. По-хоккейному он был не прав, нужно держать эмоции. Но когда мы играем в формате «6 на 4», а ему делают подсечку, как он должен отреагировать? Вам делают подсечку, ваш друг сидит в крови в раздевалке – как реагировать? Да, понятно, что по хоккейным правилам он не прав, и мы провели с ним беседу. Наверное, его дисквалифицируют. У нас есть командная касса, куда игроки складываются из-за неоправданных удалений. Я думаю, он туда скинется. Но по жизни он прав, у него друг на грани смерти. Как ему реагировать? А это всё продолжается, мы играем дома, полные трибуны. Совести нет у некоторых, совести нет!», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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