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32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-3»

32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-3»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Райан Пулок, Симон Хольмстрём и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов сделал 32 сейва. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Вашингтон» прервал трёхматчевую победную серию. «Айлендерс», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пулок (Нельсон, Палмьери) – 00:22     0:2 Хольмстрём (Фэшинг, Пажо) – 10:41     0:3 Нельсон (Энгвалль, Мейфилд) – 31:15    
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