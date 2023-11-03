32 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Райан Пулок, Симон Хольмстрём и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов сделал 32 сейва. Защитник Александр Романов завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Вашингтон» прервал трёхматчевую победную серию. «Айлендерс», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.