Евгений Кузнецов объяснил поражение «Вашингтона» в матче с «Айлендерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Тяжёлое поражение. Мы можем быть более креативными, чтобы реализовывать создаваемые моменты. Последний пас должен быть лучше, всё должно быть лучше.

Иногда так бывает. Соперник даёт создавать моменты, чувствуешь, что всё контролируешь, но они ведут в счёте здорово обороняются. Из этой игры можно вынести как хорошее, так и плохое. В целом, тяжёлое поражение.

Что можно сделать, чтобы лучше реализовывать моменты? Лучше пасовать, лучше бросать, вкладывать всё, что у тебя есть в эту последнюю передачу и последний бросок. Если надо создавать больше, значит, мы должны создавать больше. Вратарь хорошо играл, а мы, должно быть, не так много трафика создавали.

В итоге мы забили гол, но его отменили. Может, забей мы пораньше, где-нибудь во втором периоде, когда у Майки был момент в меньшинстве, то меньшинство могло бы перевернуть игру. Но, к сожалению, не перевернуло», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.