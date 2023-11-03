«Ванкувер Кэнакс» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 10:1, у Кузьменко и Михеева по голу

Сегодня, 3 ноября, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 10:1 (4:0, 4:0, 2:1).
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев, а также Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз, Сэм Лаффирти, Пиус Зутер. Дубль на счету Брока Бёзера и Энтони Бовиллье.
После десяти матчей «Ванкувер» занимает третье место в Западной конференции с 15 очками. «Сан-Хосе» расположился на последней, 16-й строчке, набрав одно очко в десяти играх.
Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Даллас Старз», а «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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