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«Ванкувер Кэнакс» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 10:1, у Кузьменко и Михеева по голу

«Ванкувер Кэнакс» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 10:1, у Кузьменко и Михеева по голу
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Сегодня, 3 ноября, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась со счётом 10:1 (4:0, 4:0, 2:1).

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев, а также Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз, Сэм Лаффирти, Пиус Зутер. Дубль на счету Брока Бёзера и Энтони Бовиллье.

После десяти матчей «Ванкувер» занимает третье место в Западной конференции с 15 очками. «Сан-Хосе» расположился на последней, 16-й строчке, набрав одно очко в десяти играх.

Следующий матч «Ванкувер» проведёт с «Даллас Старз», а «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 10
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 02:23 (pp)     0:2 Миллер (Бёзер, Хьюз) – 04:00 (pp)     0:3 Хьюз (Гронек, Лафферти) – 08:00     0:4 Бёзер (Кузьменко, Миллер) – 16:49 (pp)     0:5 Михеев (Суси, Петтерссон) – 21:03     0:6 Кузьменко (Петтерссон, Фридман) – 28:47     0:7 Лафферти (Миллер, Хьюз) – 32:35     0:8 Зутер (Хьюз) – 37:26     0:9 Бовиллье (Суси, Гронек) – 43:10 (pp)     0:10 Бовиллье (Гарланд) – 51:58     1:10 Зеттерлунд (Канин, Лабанк) – 56:12 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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