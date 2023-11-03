Шарипзянов: реакция Бардакова? Люди с буквами на груди должны сохранять спокойствие

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал эпизод в концовке матча со СКА (3:5), в котором он жёстко сыграл против форварда армейцев Захара Бардакова. Судьи проигнорировали данный эпизод, а Бардаков за споры с арбитром получил 32 минуты штрафа.

«Понимаю ли реакцию Бардакова? Нет, если честно. Нужно сохранять спокойствие, даже если считаешь, что что-то было нечестно. Я не «за» такие поступки. Тем более, когда речь идёт о людях с буквами на груди. Они должны сохранять спокойствие при любой ситуации. Жизнь вообще несправедливая штука. Первая пятёрка на фоне слухов сыграла за Кравеца сегодня? Сегодня вся команда сыграла за тренера и друг за друга», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.