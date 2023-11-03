Маршан грязным приёмом травмировал игрока «Торонто». Судьи не дали удаления

Сегодня, 3 ноября, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0 – ОТ, 1:0 — Б).

В одном из эпизодов матча капитан «Бостона» Брэд Маршан травмировал защитника «Торонто» Тимоти Лильегрена. Форвард «Брюинз» просунул клюшку между ног оппоненту и совершил подножку. Игрок «Мэйпл Лифс» упал на лёд и неудачно врезался в борт. Лильегрен покинул площадку и, по словам главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа, получил травму и пропустит некоторое время.

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Примечательно, что судьи проигнорировали данный эпизод и не стали наказывать Маршана каким-либо штрафом.