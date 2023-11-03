38 сейвов Ильи Самсонова не помогли «Торонто» одержать победу над «Бостоном»

Сегодня, 3 ноября, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0 – ОТ, 1:0 — Б).

В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Павел Заха, а также дубль на счету Джейка Дебраска.

За «Торонто» голами отличились Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс. На воротах у команды сыграл российский голкипер Илья Самсонов. Он сделал 38 сейвов из 40 бросков.

После десяти матчей «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 19 очками. «Торонто» расположился на шестой строчке, набрав 12 очков в десяти играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».