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38 сейвов Ильи Самсонова не помогли «Торонто» одержать победу над «Бостоном»

38 сейвов Ильи Самсонова не помогли «Торонто» одержать победу над «Бостоном»
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Сегодня, 3 ноября, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0 – ОТ, 1:0 — Б).

В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Павел Заха, а также дубль на счету Джейка Дебраска.

За «Торонто» голами отличились Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс. На воротах у команды сыграл российский голкипер Илья Самсонов. Он сделал 38 сейвов из 40 бросков.

После десяти матчей «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 19 очками. «Торонто» расположился на шестой строчке, набрав 12 очков в десяти играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Карло, Лорей) – 18:51     2:0 Дебраск (Маршан, Койл) – 21:36     2:1 Марнер (Мэттьюс, Нюландер) – 26:31     2:2 Мэттьюс (Йернкрок, Лагессон) – 27:34     3:2 Дебраск – 65:00    
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