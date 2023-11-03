Назаров: кого арбитры КХЛ могут разнять? Худые руки, а у кого-то даже пивные животы

Известный тренер Андрей Назаров оценил эпизод вчерашнего матча между СКА и «Авангардом», в котором после окончания драки Марк Верба ударил лежащего Ивана Зинченко, а линейные арбитры не смогли этому помешать.

«Вчера был насыщенный игровой день в КХЛ, а матч между СКА и «Авангардом» получился одним из самых ярких в сезоне. Конечно, драка между Зинченко и Вербой вызвала большой резонанс. Что здесь можно отметить? Марк дерётся, он был заточен на бой, случилось добивание. В таких ситуациях должны вмешиваться лайнсмены, которые стоят рядом. Пока мы видим только красивую стрижку моего давнего товарища Алексея Анисимова (главный арбитр КХЛ. – Прим. «Чемпионата») по телевизору. Посмотрите на наших арбитров: худые руки, а у кого-то даже пивные животы. Кого они могут разнять?» – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.