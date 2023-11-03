Максим Сушинский отреагировал на яркий матч в КХЛ между СКА и «Авангардом»

Чемпион мира, бывший нападающий «Авангарда» и СКА Максим Сушинский оценил матч между СКА и «Авангардом» (3:5).

«Хорошая боевая игра, мне понравилась. Одна из самых ярких в нынешнем сезоне. Первые минуты СКА поддавил, но потом «Авангард» вязал дело в свои руки, создавали моменты. Вратарь Мишуров здорово сыграл у омичей. И, конечно, хет-трики защитника редкость у нас. Шарипзянов – заслуженно капитан «Авангарда», один из лидеров команды», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Главным героем матча стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик. Три передачи на счету Райана Спунера.