«Я очень рад и не могу в это поверить». Варламов отреагировал на второй «сухой» матч кряду

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов оценил свой «сухой» матч с «Вашингтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска и оформил второй шат-аут кряду.

«Я очень рад и не могу в это поверить. Сейчас я хорошо себя чувствую в воротах. Однако сезон только начался, я сыграл всего три матча. Это очень длинный сезон.

Я просто должен продолжать играть хорошо. Каждый раз, когда у меня появляется возможность сыграть, я стараюсь показать себя как можно лучше и дать шанс нашей команде выиграть хоккейный матч», – цитирует Варламова пресс-служба клуба.

Этот «сухой» матч стал 40-м в карьере Варламова. Таким образом, Семён стал лишь третьим российским вратарём, кто сделал минимум 40 шат-аутов. Двумя другими россиянами с подобным достижением являются Николай Хабибулин (46) и Евгений Набоков (59).