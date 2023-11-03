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«Коламбус» вызвал Егора Чинахова из АХЛ

«Коламбус» вызвал Егора Чинахова из АХЛ
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Тренерский штаб «Коламбус Блю Джекетс» вызвал из АХЛ российского нападающего Егора Чинахова, сообщает пресс-служба клуба из Огайо в социальных сетях.

Также сообщается, что форвард Кент Джонсон, в свою очередь, отправлен в фарм-клуб «жакетов» «Кливленд Монстерс».

В текущем сезоне АХЛ Чинахов набрал 4 (3+1) очка в трёх матчах. Ранее прошли слухи, что в аренде игрока заинтересован омский «Авангард».

Напомним, Чинахов заключил соглашение с «Блю Джекетс» в мае 2021 года. В апреле 2023 года нападающий подписал контракт до конца сезона-2023/2024. Российский нападающий был задрафтован «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ — 2020 под общим 21-м номером. Чинахов — воспитанник «Авангарда», в 2021 году он выиграл с «ястребами» Кубок Гагарина.

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