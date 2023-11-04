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Защитник «Бостона» Макэвой планирует обжаловать 4-матчевую дисквалификацию

Защитник «Бостона» Макэвой планирует обжаловать 4-матчевую дисквалификацию
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Чарли Макэвой хочет подать апелляцию на дисквалификацию, сообщает sportsnet.ca. Защитник «Бостона» был дисквалифицирован на четыре игры по итогам матча с «Флоридой».

Защитник уже пропустил один матч по дисквалификации. Если хоккеист обжалует дисквалификацию, итоговое решение примет комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Чарли Макэвой был дисквалифицирован на четыре игры за неправомерный удар по голове защитника «Флориды Пантерз» Оливера Экман-Ларссона. Инцидент произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 31 октября по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Брюинз».

«Брюинз» занимают первое место в Восточной конференции с 19 очками после 10 игр.

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