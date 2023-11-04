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«СКА — мощнейший раздражитель». Юрзинов-ст. — о причинах слабых результатов армейцев

«СКА — мощнейший раздражитель». Юрзинов-ст. — о причинах слабых результатов армейцев
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Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший рассказал о причинах слабых результатов армейского клуба в КХЛ. На текущий момент СКА занимает лишь девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Команда обновилась, наверное, на две трети — это первая причина. В ней очень много травм — это причина вторая. Ну и третья — молодые хоккеисты сразу не выстреливают, им нужно время. Также мне бросился в глаза настрой соперников на СКА. Многие команды КХЛ проводят против армейцев Санкт-Петербурга свои лучшие матчи в сезоне. СКА — мощнейший раздражитель, и это очень здорово для КХЛ, для всего российского хоккея.

В Санкт-Петербурге собрана большая флотилия хоккейных кораблей, СКА — её флагман. Город уделяет огромное внимание хоккейной вертикали, видел это живьём по матчам молодёжи из «СКА-1946», из фарм-клуба, открытого в Красногорске, из других команд системы. Когда за тобой такая армада, ни о каких затяжных кризисах флагмана речи быть не может. Потенциал у СКА огромный, рано или поздно он будет раскрыт и реализован», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

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