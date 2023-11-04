Тренер «Ак Барса» рассказал, не будет ли у казанцев недонастроя на матч с «Барысом»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча с «Барысом». Игра на «Татнефть Арене» начнётся в 17:00 мск.

«Какое резюме можете сделать по выездной серии? Проиграть три матча из четырёх – это не самый хороший выезд. Но бриг движется, сегодня новый день, новый соперник. Постараемся при своих зрителях показать максимально зрелищную игру.

Не будет трудностей с мотивацией ребят на «Барыс», учитывая турнирное положение соперника? Думаю, нет. Все понимают, что далеко не всё у нас получалось в последних играх. Сейчас не надо смотреть на соперника, а обращать внимание на те моменты, которые нам удавались, делать акцент на этом. Ничего менять в своей игре не будем, постараемся только изменить результат», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.