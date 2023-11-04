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Захар Бардаков: СКА железно попадёт в плей-офф, и с максимально высокого места

Захар Бардаков: СКА железно попадёт в плей-офф, и с максимально высокого места
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Нападающий питерского СКА Захар Бардаков отреагировал на обсуждения на тему того, что нынешний сезон КХЛ может стать первым за последние годы, когда возникает вопрос: попадёт ли СКА в плей-офф?

«Рано делать такие выводы. Мы туда железно попадём, и попадём с максимально высокого места. В таблице Запада всё очень плотно, две-три наши победы — и мы будем уже где-то в пятёрке. Ещё много матчей впереди», — сказал Бардаков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в таблице Западной конференции с 24 набранными очками. Следующий матч команда Романа Ротенберга проведёт сегодня, 4 ноября, в Балашихе с «Витязем».

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