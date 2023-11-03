Шоу Ротенберга перед журналистами – попытка отвлечь от проблем СКА. Но народ-то всё видит

Сразу после вчерашней игры с «Авангардом» Роман Ротенберг начал делать шоу, как это обычно бывает в нынешнем сезоне после поражений СКА. Но в этот раз Роман Борисович превзошёл сам себя, устроив настоящий спектакль в двух действиях и поставив КХЛ в неудобное положение: придётся теперь применять какие-то санкции к человеку, которому в нашем хоккее позволено больше, чем остальным. Чего стоит только пассаж о том, что в нынешней КХЛ нет правил.

Для затравки Ротенберг выступил в коротком флэш-интервью, где, отвечая на вопрос о причинах поражения, почти сразу же перешёл к «горячему» эпизоду с Захаром Бардаковым. Главный тренер армейцев прямо заявил, что судьи допустили ошибку, не дав удаление на его подопечном за несколько секунд до пятого гола «Авангарда», снявшего все вопросы о победителе матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Если абстрагироваться от высокопарной подачи этой претензии (с лозунгами и «пацанскими» цитатами), то конкретно в этом случае понять Ротенберга можно. Действительно, перед голом Николишина был эпизод в зоне «Авангарда», где Дамир Шарипзянов сорвал СКА контроль шайбы, уронив Бардакова – очень похоже на противоправный толчок клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И тут важен контекст. СКА в те минуты мощно давил «ястребов», растягивая уставшую оборону омичей в большинстве, да ещё и с шестым полевым на площадке. Удаление Шарипзянова привело бы к формату «5 на 3» (или даже «6 на 3»), и это грозило омичам, которые, по сути, отбивались весь третий период, большими проблемами. А ведь счёт был только 4:2 в их пользу, игрового времени оставалось прилично – почти четыре минуты, а СКА наседал и наваливался.

Но между флэш-интервью и пресс-конференцией Ротенберг, очевидно, рассмотрел в деталях драку Верба – Зинченко, случившуюся ещё во втором периоде, и пришёл на общение с журналистами взвинченным до предела. Пару скупых предложений по игре Роман Борисович использовал как вступление, а затем выдал огненный спич, какие на официальном общении тренера с прессой в последние годы и видеть-то не приходилось.

Ротенберг взывал к общественности, восклицал про шрамы и кровь и задавал вечные вопросы, разносил в пух и прах не только судейство, но и всю лигу, а также призывал всех обращаться в компетентные органы. Но выглядело это представление спорно. Потому что народ-то действительно всё видел и до выступления Ротенберга даже не подозревал, что Верба пытался убить Зинченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Верба, конечно, первым оказался на льду, однако даже не упал, а лишь присел на мгновение. Он не схитрил, воспользовавшись расслабленностью оппонента, а просто продолжил драку, точно так же, как и Зинченко. Если кто и виноват в смазанной концовке боя, то это лайнсмены, которые, кажется, слишком рано кинулись разнимать драку и немного помешали игроку СКА. Но у самого Зинченко не осталось никаких претензий к Вербе – они в конце концов руки друг другу пожали после боя!

Тот самый «удар возле виска», который привёл Ротенберга в нервное состояние, можно увидеть на замедленном повторе – уверен, именно там его и разглядел Роман Борисович. Но в динамике эпизода – разве похоже это хотя бы чуть-чуть на умышленный беспредел, который по версии Ротенберга не встретишь даже на улице? Разве приятно слышать самому Зинченко, проведшему отличный бой, откровенный перебор про шрам на всю жизнь и «окровавленного друга Бардакова на грани смерти»? Вообще-то, шрамы и кровь – неизменные спутники самого мужского вида спорта, как и честные драки, которую и провели Верба с Зинченко.

Но, разумеется, Ротенбергу интереснее говорить на пресс-конференциях об отвлечённых вещах (травмы, перелёты, календарь – ну вы знаете), делать на них акцент. И понятно почему: тренер в любой другой команде КХЛ несёт ответственность за результат перед кем-то сверху, а кто указ Роману Борисовичу в петербуржском клубе? Вот он и поступает так, как считает нужным, и говорит о том, что считает важным.

Однако народ, как правильно подмечено, всё видит. И все очевидные проблемы СКА, и то, что в драке Верба – Зинченко не было криминала, и многое другое. Например, обилие «подозрительных» сделок с «Сочи» и «Ладой». Или необъятных размеров заявку СКА в эпоху жёсткого потолка зарплат. «Нужно честно играть!» — призывал Ротенберг вчера. Так давайте же играть честно, Роман Борисович. Во всех смыслах.