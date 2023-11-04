«Какое-то хоккейное невезение». Бардаков — о текущем положении СКА

Нападающий питерского СКА Захар Бардаков высказался о нынешнем положении своей команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА находится вне зоны плей-офф, занимая девятое место в таблице Западной конференции с 24 набранными очками. На данный момент у армейцев три поражения подряд. В своей последней игре команда Романа Ротенберга уступила дома «Авангарду» (3:5).

«Начинаем матчи прекрасно, потом теряем игру, пропускаем два гола уже второй раз подряд и отдаём матч, который должны выигрывать. Имея преимущество огромное над соперником, уступаем. Это какое-то хоккейное невезение. Думаю, вскоре фортуна должна повернуться к нам лицом, потому что мы много работаем и создаём кучу моментов, чтобы шайба «заходила» в чужие ворота», — сказал Бардаков в интервью «РБ Спорт».