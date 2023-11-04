И. о. главного тренера «Барыса»: могли забить больше, но мы не реализовали эти моменты

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (3:5) в выездном матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, к 15-й минуте первого периода астанинцы вели в счёте 3:0, однако не сумели удержать преимущество.

«Неплохо начали, забили три гола, потом где-то недоглядели в защите. Не стоило пропускать в первом периоде, мы предупреждали ребят. Не хватило концентрации в обороне, но играли неплохо. Были моменты, где могли забить больше, но мы их не реализовали.

В психологических ли факторах причины поражения? Нет, ребята настраивались на игру, хорошо выглядели физически и эмоционально. Бывают такие смены, где один чуть-чуть выпал и эта ошибка приводит к голу.

Насколько в таких сложных матчах не хватает лидеров команды? Когда есть яркие лидеры, то молодые ребята играют увереннее, меньше ошибаются.

Почему сегодня оставили на скамейке Эдварда Паскуале? Он до этого провёл два матча, стараемся не перегружать ребят.

Как оценю игру Андрея Шутова? Он нормально играл. Где-то был рикошет от нашей клюшки, невезение, такие моменты и решили исход матча», — приводит слова Мамбеталиева с послематчевой пресс-конференции пресс-служба «Ак Барса».

После этого поражения «Барыс» остаётся с 23 очками и идёт 11-м на Востоке.