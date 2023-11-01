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«У нас у всех испанский стыд». Даллман рассказал о жертвоприношении в Казахстане

«У нас у всех испанский стыд». Даллман рассказал о жертвоприношении в Казахстане
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Защитник-рекордсмен КХЛ Кевин Даллман в подкасте Spittin' Chiclets рассказал о традиции в «Барысе» перед началом каждого сезона приносить в жертву живую овцу.

«В «Барысе» перед каждым сезоном приносили в жертву овцу. И когда новую арену построили, тоже. Нас позвали ко льду, мы в полных непонятках. Говорят, что будут проводить обряд для новой арены. Мы подумали, что это вечеринка, а нас выстроили в ряд, пришёл священник, стал окроплять всех водой, и тут откуда-то дикий визг – ААА!!! На лёдозаливочную машину полилась кровь, у нас у всех испанский стыд, Мэтт Фрэттин вообще побелел. А потом эту овцу приготовили, и мы её съели. Это полезное мясо, постное», — сказал Даллман в подкасте Spittin' Chiclets.

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