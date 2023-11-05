Венсан — о Годро: дело не в твоём имени. Всё надо заслужить

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) объяснил принятое им решение по одной из главных звёзд своей команды Джонни Годро. Американский форвард сыграл в этом матче меньше 12 минут, заработав за это время показатель полезности "-1".

«Маленькое игровое время у Годро? Я тренирую команду, играть будут те, у кого идёт. Всё надо заслужить, дело не в твоём имени, а в том, кто, на наш взгляд, даст нам шанс выиграть. Мы знаем, что Джонни может вносить свой вклад в игру, когда у него получается игра, но сегодня это было не так. Мне его игра не понравилась», — заявил главный тренер «мундиров» на пресс-конференции.