Упущенные голевые моменты Овечкина в матче с «Коламбусом». Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский нападающий Александр Овечкин по ходу матча не отметился результативными действиями. Форвард упустил ряд голевых моментов.

ВИДЕО упущенных моментов Овечкина.

В текущем сезоне НХЛ в активе Александра Овечкина 10 сыгранных мачтей, в которых он стал автором двух голов и шести результативных передач. В прошлом сезоне регулярки на счету Овечкина было 42 шайбы и 33 ассиста в 73 матчах лиги. Россиянин по-прежнему преследует рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент Овечкин отстаёт на 70 шайб.