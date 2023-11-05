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«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Воронкова — гол

«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Воронкова — гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон и Сонни Милано. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Защитни Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Коламбус» забил российский нападающий Дмитрий Воронков. Форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Форвард Егор Чинахов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Иван Проворов не отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уилсон – 12:21     2:0 Милано (Дженсен, Сандин) – 17:21     2:1 Воронков (Марченко, Иржичек) – 21:38    
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