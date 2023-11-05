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«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Воронкова — гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Вашингтона» отличились Том Уилсон и Сонни Милано. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Защитни Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Коламбус» забил российский нападающий Дмитрий Воронков. Форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей. Форвард Егор Чинахов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Иван Проворов не отметился результативной передачей.

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