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Вратарь «Коламбуса»: Овечкин — величайший в мире. Счастлив, что выиграл эту битву с ним

Вратарь «Коламбуса»: Овечкин — величайший в мире. Счастлив, что выиграл эту битву с ним
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Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин высказался об игре против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин нанёс три броска по воротам латвийца, но не смог забить.

«Он величайший игрок в мире, и я как вратарь не хочу, чтобы он забил. Я был очень серьёзно настроен против него. У него сегодня было много шансов, и он не переиграл меня. Так что это хорошо для меня. Я счастлив, что выиграл эту битву между мной и ним», — приводит слова Мерзликина журналист Том Гулитти в соцсети Х (ранее Twitter).

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

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