«Сан-Хосе» – первая команда НХЛ за 58 лет, пропустившая по 10 шайб в двух играх подряд

«Сан-Хосе» – первая команда НХЛ за 58 лет, пропустившая по 10 шайб в двух играх подряд. Сегодня «Шаркс» были разгромлены «Питтсбургом» (2:10) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом матче «акулы» уступили «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба на домашней арене.

В предыдущий раз команда НХЛ пропускала по 10 шайб в двух матчах подряд в декабре 1965 года. Тогда «Бостон» проиграл «Детройту» (2:10, в гостях) и «Чикаго» (1:10, дома).

В 11 матчах сезона «Сан-Хосе» набрал 1 очко и занимает последнее место в общей таблице НХЛ при разнице шайб 12:55. «Шаркс» остаются единственной командой НХЛ в текущем сезоне, кто ещё ни разу не одерживал победу.