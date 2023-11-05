Андрей Коваленко: в США понимают, что без России хоккейная Олимпиада мало кому нужна

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко отреагировал на информацию, согласно которой сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года. Россия и США значатся в группе С.

«Очень порадовала олимпийская новость о том, что на Играх-2026 сборная России будет включена в группу со сборными США и другими командами. Российскую команду не забывают! Понятно, что всё ещё тысячу раз может измениться, но всё равно это позитивный сигнал. Во всяком случае, ещё неделю-месяц назад таких новостей не было. Значит, какие-то изменения происходят.

Моё мнение — если НХЛ поедет в Милан-2026, то сделает всё возможное, чтобы российские игроки получили допуск. Американцы — в первую очередь бизнесмены. Пропагандой их мозги не промыты, главное — деньги. И они прекрасно понимают, что без России хоккейная Олимпиада будет мало кому нужна. Иначе говоря, если Россию допустят к Играм, то у нас будет смешанная команда из игроков НХЛ и КХЛ. Ведь в нынешней расстановке в НХЛ у России игроков не так много — и кахаэловцы обязательно понадобятся», — цитирует Коваленко Russia-hockey.ru.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что у сборной России по хоккею есть лишь теоретические шансы на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года.