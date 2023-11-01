Матч России с США станет украшением Олимпиады. Наших обязаны на неё допустить

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года. Конечно, радоваться преждевременно, однако определённые сдвиги в плане окончания изоляции нашей команды на международных турнирах видны. Похоже, в ИИХФ наконец-то начинают понимать, что крупные турниры без российских команд попросту бессмысленны, нарушают принципы спортивной конкуренции, а все завоёванные на них медали не имеют никакого значения и ценности.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф уже заявил, что решение о допуске российской сборной на международные хоккейные турниры будет принято не позднее марта 2024 года. Тема ожидаемо активно обсуждается экспертами, муссируется в прессе.

«Какое-то время назад я говорил, что первые международные матчи, которые сыграет наша сборная, будут именно с представителями Северной Америки. Поэтому новость о возможности игры со сборной США меня не удивила. Всем спортивным бизнесом Запада движет возможность получения прибыли из всего. Высочайший рейтинг телевизионного просмотра такого матча гарантирован, а значит, с этим возрастает возможность его проведения», — считает хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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Как ни крути, а без бизнеса и политики в таких ситуациях не обходится. На олимпийскую хартию президент МОК Томас Бах и президент ИИХФ Люк Тардиф давно наплевали, а вот на рейтинги и, как следствие, большие деньги им наплевать сложно.

Сейчас всё идёт к тому, что НХЛ отпустит своих хоккеистов на Игры в Милане. А это значит, что составы топ-сборных (Россия и США – из их числа) обещают пестрить звёздными фамилиями. Только представьте, какая афиша будет ждать зрителя уже на групповом раунде. Василевский, Бобровский (Шестёркин, Сорокин), Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Капризов против Хеллебайка, Мэттьюса, Коннора, Карлсона, Ларкина, Дебринкэта, Айкела. Этот список можно продолжать.

Сборная России по хоккею Фото: РИА Новости

Интересно, что, несмотря на обострившуюся мировую политическую обстановку, в спортивной жизни отношения между Россией и Северной Америкой абсолютно рабочие. Главное для США – бизнес. Именно поэтому россияне спокойно выступают в НХЛ и делают там кассу, а американцы и канадцы едут на заработки в КХЛ. Возможный матч между россиянами и американцами в группе на Олимпиаде тоже не будет представлять совершенно никакой опасности ни для одной из сторон. Зато пикантности и азарта зимним Играм однозначно добавит, а права на показ встречи разлетятся как горячие пирожки. Неспроста некоторые эксперты считают вывеску Россия – США даже более громкой, нежели классическую для хоккея афишу Россия – Канада. Подоплёк и интриг хоть отбавляй, как и мастерства с желанием. По крайней мере, у наших ребят с настроем точно не возникнет никаких проблем.

И ещё один важный фактор. Сейчас весь спортивный мир пристально следит, как звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пытается покорить, казалось бы, вечный снайперский рекорд великого канадца Уэйна Гретцки. Напомним, Ови завоёвывал Кубок Стэнли, имеет в своём активе три золотых медали чемпионатов мира, а вот до олимпийского золота россиянин по-прежнему не добрался. Безусловно, сам Овечкин о нём мечтает (как и о попадании в «Тройной золотой клуб»), а задача ИИХФ и лично Тардифа – не мешать и допустить российскую сборную до турнира. А дальше всё решится по спортивному принципу.