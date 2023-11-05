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В топ-10 лучших бомбардиров НХЛ сезона-2023/2024 нет ни одного канадского игрока

В топ-10 лучших бомбардиров НХЛ сезона-2023/2024 нет ни одного канадского игрока
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Спустя почти месяц сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги в топ-10 лучших бомбардиров регулярки нет ни одного канадского игрока.

Лучших канадский игрок находится на 15-м месте. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после 11 матчей набрал 14 (5+9) результативных баллов.

Лидером списка является шведский форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон с 20 (6+14) очками после 11 встреч. Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» является лучшим российским игроком по системе «гол+пас». На счету нападающего 18 (6+12) очков после 11 матчей, он занимает четвёртое место.

Топ-10 лучших бомбардиров НХЛ сезона-2023/2024 выглядит так:

1. Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс») — 20 (6+14).
2. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз») — 20 (5+15).
3. Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз») — 18 (7+11).
4. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 18 (6+12).
5. Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз») — 17 (5+12).
6. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — 16 (9+7).
7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 16 (7+9).
8. Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс») — 16 (6+10).
9. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») — 16 (4+12).
10. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — 15 (11+4).

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