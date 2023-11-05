Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В топ-10 лучших бомбардиров НХЛ сезона-2023/2024 нет ни одного канадского игрока

Спустя почти месяц сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги в топ-10 лучших бомбардиров регулярки нет ни одного канадского игрока.

Лучших канадский игрок находится на 15-м месте. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после 11 матчей набрал 14 (5+9) результативных баллов.

Лидером списка является шведский форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон с 20 (6+14) очками после 11 встреч. Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» является лучшим российским игроком по системе «гол+пас». На счету нападающего 18 (6+12) очков после 11 матчей, он занимает четвёртое место.

Топ-10 лучших бомбардиров НХЛ сезона-2023/2024 выглядит так:

1. Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс») — 20 (6+14).

2. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз») — 20 (5+15).

3. Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз») — 18 (7+11).

4. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 18 (6+12).

5. Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз») — 17 (5+12).

6. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — 16 (9+7).

7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 16 (7+9).

8. Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс») — 16 (6+10).

9. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») — 16 (4+12).

10. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — 15 (11+4).