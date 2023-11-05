Ротенберг — о 50-летии Яшина: от всей души поздравляю легендарного Капитана Россия!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил чемпиона мира, члена Зала славы ИИХФ Алексея Яшина с 50-летием.

«Сегодня 50-летний юбилей празднует Алексей Яшин. От всей души поздравляю легендарного Капитана Россия! В самые сложные для нашей сборной времена он, одна из самых ярких звёзд мирового хоккея, всегда с готовностью отзывался на вызовы из национальной команды, был её лидером на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Особую роль Алексей играет и в истории СКА. В первые годы КХЛ, когда мы только начинали строить мощную команду в Петербурге, он пришёл на подмогу, стал вожаком армейцев — с ним СКА сделал первые шаги к вершине. И сегодня Алексей Яшин остается одним из самых верных друзей нашего клуба. Казалось, ещё недавно мы в Петербурге устраивали Алексею прощальный матч, а сегодня этому замечательному игроку уже 50.

От всей души желаю Алексею всегда оставаться таким же молодым душой, активным и ярким! Пусть каждый новый день приносит только положительные эмоции, а успех сопутствует во всех начинаниях», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.