Плющев: Шарипзянов — не Малкин и не Ковальчук. Не нужно плясать от одного игрока

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о выступлении «Авангарда» в последних встречах и оценил влияние капитана омичей Дамира Шарипзянова на игру «ястребов».

«Говорят, что «Авангард» вернулся к тому, с чего начинал до переезда в Подмосковье, вновь началось старое, вновь клуб перестал быть таким эффективным, как при Крылове? То, что команда не так ярко играет, это видно. А как будут выглядеть дальше – зависит от тренерского штаба. Насколько наставник сумеет организовать команду и донести до игроков то, чего он от них хочет.

Дамир Шарипзянов остаётся лидером, это та фигура, на которой будет строиться команда? Хоккей – командная игра. И опираться на одного хоккеиста очень сложно. Тем более это не Малкин и не Ковальчук. Надо выстраивать команду, а как это будет – я не знаю.

У «Авангарда» есть реальные шансы навязать борьбу «Ак Барсу» на Востоке? Сейчас говорить о каком-то явном лидере что на Западе, что на Востоке, как было в прошлом году, нельзя. Сейчас нет яркого лидера ни в одной конференции. Плей-офф – это Кубок. А это всегда доля везения, мастерства и то, какие заготовки команда сделала по ходу сезона», — сказал Плющев в интервью «Татар-Информ».