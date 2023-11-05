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Бывший владелец «Йокерита»: жалею о том, что клуб вступил в КХЛ

Бывший владелец «Йокерита»: жалею о том, что клуб вступил в КХЛ
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Бывший владелец и председатель правления «Йокерита» Харри Харкимо жалеет, что клуб вступил в Континентальную хоккейную лигу в сезоне-2014/2015.

«Это было плохо, и я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. В России у меня больше ничего нет. Я ушёл из клуба пять лет назад.

Сотрудничество с Россией я начал ещё до событий в Крыму и спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Оглядываясь назад, это была ошибка, но тогда я так не думал. Все компании сотрудничали с россиянами. Оглядываясь назад, легко сказать, что это была ошибка», — приводит слова Харкимо Ilta-Sanomat.

«Йокерит» выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015 по сезон-2021/2022.

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