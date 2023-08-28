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В МИД Финляндии рассказали о судьбе «Хартвалл-Арены» Ротенберга и Тимченко

В МИД Финляндии рассказали о судьбе «Хартвалл-Арены» Ротенберга и Тимченко
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Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила о планах вернуть в пользование «Хартвалл-Арену», владельцами которой являются Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

«Мы начали готовить решение. Прежде всего ищутся альтернативы тому, как данный стадион и, возможно, другие подобные объекты могут быть использованы во имя общественных интересов. Решение этой проблемы будет найдено в ближайшем будущем, и о нём будет объявлено в своё время. Очень важно, чтобы, например, в столице был зал, где можно организовать спортивные и культурные мероприятия», — приводит слова Валтонен Yle.

Напомним, после начала конфликта на Украине на владельцев арены Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга наложили санкции, которые не позволяют проводить мероприятия на стадионе. «Хартвалл-Арена» была домашним стадионом «Йокерита».

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